Кардиолог назвал самые опасные народные методы лечения гипертонии

Врач Сергей Кадин предупредил, что баня не всегда полезна для гипертоников.

«Тот факт, что у некоторых растительных компонентов или традиционных процедур научными методами был впоследствии обнаружен гипотензивный эффект, не относит современные биологически активные добавки или физиотерапевтические методы к народной медицине, поэтому лучше говорить не о народной медицине, а о заблуждениях, с ней связанных. Одно из заблуждений — это то, что баня и сауны могут улучшить состояние больного. Но это не так. Для здорового человека банные процедуры — это тренировка сосудов и сердца, повышающая устойчивость к стрессу, помогающая снять накопившуюся усталость, ускорить восстановление после нагрузок. Однако все это достигается за счет интенсивной работы сердечной мышцы, поэтому при высоком давлении нагревание в бане может спровоцировать гипертонический криз. Таким образом, при гипертонической болезни баня уместна, но только в спокойный период и небольшими дозами», — приводит слова Кадина Life.ru.