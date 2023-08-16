Кардиолог назвал тревожные сигналы организма в жару

16 августа в эфире радио «Спутник в Крыму» главный кардиолог минздрава Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером больницы имени Семашко Валерий Садовой назвал тревожные сигналы организма в жару. «Надо обращаться к врачу, если у мужчин старше 40 и женщин старше 50 лет появляются жалобы, которых раньше не было. Это могут быть выраженная одышка, усталость, отечность ног, особенно асимметрия отеков ног, упало давление, появилось сердцебиение — все это сигнал о том, что надо не тянуть и обращаться к специалисту», — подчеркнул врач.

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Андрей Титаренко рассказал СЭ о привычках, опасных для сердца, особенно в жару. «Во-первых, курение, в том числе вейпов! Оно ухудшает здоровье сердца, сосудов, способствует образованию атероматозных бляшек на стенках сосудов, нарушает обмен веществ, провоцирует образование тромбов. Во-вторых, алкоголь. Он также негативно воздействует на функции печени, сердца и обмен веществ. В-третьих, переедание, которое перегружает не только пищеварительную, но и сердечно-сосудистую систему», — отметил медик.

В жару важно есть легкую сбалансированную пищу, пить достаточное количество воды, не допускать утомляемости. Для этого в том числе важно управлять стрессом и соблюдать режим сна и отдыха.

Ранее, 25 июня, мы рассказывали, насколько экстремальная жара опасна для сердца.