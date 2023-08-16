Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:35

Кардиолог назвал тревожные сигналы организма в жару

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Андрей Титаренко
Врач высшей категории
Сердце и кардиограмма.
Фото Freepik/onlyyouqj
Telegram Дзен

16 августа в эфире радио «Спутник в Крыму» главный кардиолог минздрава Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером больницы имени Семашко Валерий Садовой назвал тревожные сигналы организма в жару. «Надо обращаться к врачу, если у мужчин старше 40 и женщин старше 50 лет появляются жалобы, которых раньше не было. Это могут быть выраженная одышка, усталость, отечность ног, особенно асимметрия отеков ног, упало давление, появилось сердцебиение — все это сигнал о том, что надо не тянуть и обращаться к специалисту», — подчеркнул врач.

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Андрей Титаренко рассказал СЭ о привычках, опасных для сердца, особенно в жару. «Во-первых, курение, в том числе вейпов! Оно ухудшает здоровье сердца, сосудов, способствует образованию атероматозных бляшек на стенках сосудов, нарушает обмен веществ, провоцирует образование тромбов. Во-вторых, алкоголь. Он также негативно воздействует на функции печени, сердца и обмен веществ. В-третьих, переедание, которое перегружает не только пищеварительную, но и сердечно-сосудистую систему», — отметил медик.

В жару важно есть легкую сбалансированную пищу, пить достаточное количество воды, не допускать утомляемости. Для этого в том числе важно управлять стрессом и соблюдать режим сна и отдыха.

Ранее, 25 июня, мы рассказывали, насколько экстремальная жара опасна для сердца.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Специалисты рассказали, полезно ли плакать