Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Кардиолог назвала лекарства, которые повышают риск развития гипертонии
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Кардиолог назвала лекарства, которые повышают риск развития гипертонии

Мария Маковей
Автор
Различные лекарства
Фото Anastasiia_Guseva/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова рассказала «Газете.Ru» о четырех группах лекарств, которые могут привести к развитию гипертонии.

По ее словам, регулярный прием глюкокортикостероидов, которые относятся к группам гормональных препаратов, может привести к повышению артериального давления. Кроме того, повысить риск развития гипертонии могут нестероидные противовоспалительные лекарства на основе парацетамола, ибупрофена, аспирина и других действующих веществ, оральные контрацептивы и назальные сосудосуживающие средства.

«Также к постоянному повышению давления могут привести различные патологии, в частности, это болезни почек и некоторые эндокринные заболевания», — добавила эксперт.

Кроме того, существует ряд факторов, которые связаны с повышением давления. К ним врач отнесла ожирение, чрезмерное потребление соли, алкоголя, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственную предрасположенность.

Гипертония. Гипертония: 10 первых признаков и способы лечения
Медицина
0
Новости холдинга
СМИ сообщили о запуске дрона с флагом РФ над Рейхстагом в День Победы
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Во Франции указали на взрывной рост российской экономики
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем