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Кардиолог объяснил, чем опасно перегревание организма
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Кардиолог объяснил, чем опасно перегревание организма

Мария Маковей
Автор
Девушка с головной болью после теплового удара
Фото AleksandarGeorgiev/istockphoto.com
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Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко предупреждает, что в результате перегревания организма человек может получить тепловой удар. Такое состояние возникает не только на улице, но и в любом помещении, где жарко, передает «СЭ».

По словам эксперта, при тепловом ударе сильно повышается температура, из-за чего может возникнуть сбой в работе жизненно важных органов, что приводит к потере сознания. Если вовремя не оказать помощь, человек может даже умереть.

К основным симптомам теплового удара медик отнес расширение зрачков, спутанность сознания, носовые кровотечения, рвоту и тошноту. Также могут появиться одышка, учащенный пульс, повышение температуры и мышечные боли.

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