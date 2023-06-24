Кардиолог объяснил, как самостоятельно определить риск инсульта и инфаркта

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в своем ТГ-канале рассказал, что о риске инфаркта и инсульта можно судить по жесткости артерий. «Мы стары настолько, насколько жесткие у нас артерии!», — заявил медик. Одна из причин, по которой повышается жесткость артерий — гипертония, особенно плохо контролируемая. «К примеру, человек знает о наличии гипертонии, принимает вроде как лекарства, но цифры артериального давления — 140/90 и выше, на что он говорит: «Это мое рабочее давление, мне хорошо!». Вот это «хорошо» и будет повышать жесткость артерий», — предупредил специалист. Также жесткость артерий повышают ожирение, курение, гиподинамия, преддиабет, сахарный диабет и хронические ревматические заболевания.

Самостоятельно выявить повышенную жесткость артерий можно, измерив Лодыжечно-Плечевой Индекс (ЛПИ). Для этого измеряется систолическое давление (верхнее значение) на ноге и руке и делится одно на другое. Если ЛПИ менее 0,9, значит есть значимые бляшки в артериях нижних конечностей, это уже высокий сердечно-сосудистый риск. Если ЛПИ 0,9-1,0 присутствует высокая вероятность наличия значимых бляшек, ЛПИ 1,0-1,4 — это норма, крупных бляшек нет. ЛПИ более 1,4 говорит о повышенной жесткости артерий, риске их кальцификации и высоком риске сердечно-сосудистых катастроф. «Когда ЛПИ не в диапазоне 1,0-1,4, то стоит обратиться к кардиологу, пройти УЗИ артерий шеи, нижних конечностей, сдать кровь на развернутый липидный профиль», — подытожил Тамаз Гаглошвили.

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