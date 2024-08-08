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Кардиолог объяснил, кто находится в группе риска развития тромбоза
Здоровье

Сегодня, 13:45

2 мин.

Кардиолог объяснил, кто находится в группе риска развития тромбоза

Мария Задорожная
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Девушка трогает икроножные мышцы
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин рассказал, почему возникает тромбоз и кто находится в группе риска развития данного недуга.

По его словам, существуют три основные причины тромбоза. К ним относятся повышенная склонность крови к свертываемости, замедление кровотока и повреждения сосудистой стенки.

«Нарушение свертываемости крови приводит к развитию довольно серьезных заболеваний. При повышенных показателях возникает риск появления не только тромбов, но и инфарктов, инсультов и других тяжелых заболеваний. При этом определить нарушения свертываемости крови, как и назначить необходимое лечение может только врач», — отметил эксперт.

Причин замедления кровотока может быть несколько. Это и атеросклероз, и окклюзия сосудов, и воспаление сосудов. Также могут повлиять и определенные внешние факторы, например курение или проблемы с артериальным давлением, генетическая предрасположенность.

Тромбоз — это состояние, при котором в сосудах образуются плотные кровяные сгустки. Они замедляют или вовсе останавливают нормальное течение крови. В группе риска развития тромбоза находятся люди с ожирением и сахарным диабетом, мужчины после 40 лет, беременные и недавно родившие женщины, а также пациенты с онкологическими заболеваниями. Кроме того, подвержены образованию тромбов и девушки, принимающие гормональные контрацептивы.

«В зависимости от степени тяжести тромбоза назначается консервативное или хирургическое лечение. При оперативном вмешательстве удаляется тромб, прошивается сосуд и проводятся другие необходимые манипуляции. Консервативное лечение включает прием лекарств и диету», — заключил кардиолог.

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