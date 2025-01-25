Кардиолог объяснила, чем грозит игнорирование одышки

Врач-кардиолог Наталия Золотарева рассказала «Газете.Ru», чем грозит игнорирование одышки. По ее словам, это неприятное ощущение недостатка воздуха требует особого внимания. Оно может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, например, инфаркт или инсульт.

Доктор подчеркнула, что одна из самых распространенных причин одышки — нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Сердце перекачивает кровь по организму, когда оно работает неисправно, органы и ткани не до конца насыщаются необходимым объемом кислорода, что приводит к ощущению удушья. Поэтому одышка может указывать на наличие сердечной недостаточности, аритмии или ишемической болезни сердца. Эти состояния, как отметила медик, требуют медицинского вмешательства, чтобы избежать развития инфаркта миокарда или инсульта.

«Другой распространенной причиной одышки является патология дыхательной системы. Легкие отвечают за насыщение крови кислородом. При их поражении или воспалении организм испытывает дефицит кислорода. Хронические заболевания, такие как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и пневмония, часто сопровождаются одышкой. Без адекватной терапии эти состояния могут прогрессировать и усугублять общее самочувствие», — добавила кардиолог.

Кроме того, одышку может спровоцировать анемия — недостаточное количество эритроцитов или сниженный уровень гемоглобина, ответственного за транспортировку кислорода. Ткани испытывают недостаток кислорода, что затрудняет дыхание. Золотарева добавила, что анемия развивается на фоне дефицита железа, витаминов группы B и других факторов. Ее игнорирование может привести к общему ослаблению организма.

Иногда одышка возникает на фоне тревожных расстройств и панических атак. В этом случае она может сопровождаться тахикардией и страхом.

«Некоторые люди предпочитают справляться с одышкой своими силами, прибегая к народным средствам или лекарствам, отпускаемым без рецепта. Однако такой подход может оказаться опасным. Причины одышки могут быть намного серьезнее, чем кажутся на первый взгляд, и отсутствие профессиональной медицинской помощи может привести к ухудшению состояния», — подчеркнула эксперт.

В конце беседы доктор посоветовала не игнорировать одышку и при появлении первых признаков обратиться к врачу.