Кардиолог объяснила, почему не нужно самостоятельно чистить сосуды

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На портале «Доктор Питер» поделились рекомендациями доктора медицинских наук, профессора, кардиолога Наны Погосовой. По ее словам, самостоятельная чистка сосудов от холестерина бесполезна. «Даже самый жесткий антихолестериновый рацион позволяет снизить уровень холестерина в крови на 6-7%. Если до этого анализы показывали, что у человека холестерин повышен на 100% по сравнению с нормой, очевидно, что такое незначительное улучшение сильно не поможет. Исправить ситуацию помогут лекарства, однако прописать их вам может только врач», — предупредила врач и порекомендовала не заниматься самолечением.
По словам Наны Погосовой, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы помогут физические нагрузки в течение 30-40 минут в день (помогают расщепить и утилизировать жиры, поддерживать вес в норме, повышают уровень «хорошего» холестерина). Также следует ограничить жирную пищу, фастфуд и есть достаточно овощей и фруктов (около 500 граммов ежедневно). Впадать в крайности тоже не стоит, заключила специалист.
Ранее мы рассказывали, о чем говорит повышенный холестерин и что надо делать.
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