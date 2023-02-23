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23 февраля, 23:00

Кардиолог Османов рассказал, что влияет на здоровье сердца

Алина Савинова
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Врач-терапевт-кардиолог Рустем Османов назвал факторы риска поражения сердца и сосудов.

«Каждый человек должен знать свое давление и периодически его контролировать. Если при измерении на регулярной основе уровень давления достигает 140 на 90, это повод обратиться к врачу и, возможно, начать прием препаратов для снижения давления. Курение — это ключевой фактор риска, который поражает эндотелий — внутреннюю выстилку кровеносных сосудов.

Обмен холестерина имеет ключевое значение в развитии атеросклероза. Самым важным компонентом в обмене холестерина являются липопротеиды низкой плотности — их избыток в крови приводит к появлению на сосудистой стенке бляшек, способствующих ухудшению качества кровотока. Этот процесс является основой развития атеросклероза. Сахарный диабет — это ключевое заболевание, которое приводит к комплексному нарушению обмена. Проявлением может быть: поражение сосудов, быстрое развитие атеросклероза и повышение риска инфарктов, инсультов, поражение концевых участков нервов, кровеносных сосудов, глаз и почек», — приводит «Life.ru» слова Османова.

Еще одним фактором врач назвал повышение креатинина, которое является признаком почечной недостаточности. По его словам, почки являются главной выделительной системой в организме, а также участвуют в регулировании давления.

 

Источник: https://life.ru/p/1560719
Здоровье
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