Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Кардиолог перечислил первые признаки инсульта
Здоровье

Сегодня, 16:00

1 мин.

Кардиолог перечислил первые признаки инсульта

Мария Задорожная
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
У девушки болит голова и сердце
Фото brizmaker, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Врач-кардиолог Илья Луконин эксклюзивно для «СЭ» рассказал о первых симптомах инсульта и важности быстрой реакции при их появлении.


«Основные симптомы включают внезапную слабость или онемение одной стороны тела, затруднения с речью и нарушения координации. Если вы заметили, что человек не может улыбнуться, и одна сторона лица опущена, это крайне тревожный сигнал. Попросите человека сказать простую фразу. Если речь нечеткая или он не может произнести слова, это может быть признаком инсульта», — отметил доктор.


При возникновении даже одного из этих признаков, медик рекомендует немедленно вызывать скорую помощь и запомнить время появления симптомов. Этот факт критически важен для врачей.

«Не пытайтесь лечить инсульт самостоятельно и не давайте пострадавшему ничего есть или пить. Это может ухудшить ситуацию», — добавил эксперт.

Если человек в сознании следует успокоить его, обратить внимание на уровень сознания, наличие внешнего дыхания и сердцебиения.

«Не оставляйте человека одного. Оставайтесь рядом и следите за его состоянием. Ваше присутствие может помочь снизить уровень стресса у пострадавшего», — заключил специалист.

Сердце. Врач предупредил о признаках, сигнализирующих о больном сердце
Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Дасаев «сдал» случай с рестораном, Черчесов объяснил величие Черенкова, а актеры рассказали, чего боялись больше всего. Что произошло на премьере фильма «Федя. Народный футболист»
Новый «Ледниковый период»: бесстрашная Аверина, модная Карнавал и Медведева ведущая
Андреева и Шнайдер могут получить по 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпиады
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу