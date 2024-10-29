Кардиолог перечислил первые признаки инсульта

Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Врач-кардиолог Илья Луконин эксклюзивно для «СЭ» рассказал о первых симптомах инсульта и важности быстрой реакции при их появлении.



«Основные симптомы включают внезапную слабость или онемение одной стороны тела, затруднения с речью и нарушения координации. Если вы заметили, что человек не может улыбнуться, и одна сторона лица опущена, это крайне тревожный сигнал. Попросите человека сказать простую фразу. Если речь нечеткая или он не может произнести слова, это может быть признаком инсульта», — отметил доктор.



При возникновении даже одного из этих признаков, медик рекомендует немедленно вызывать скорую помощь и запомнить время появления симптомов. Этот факт критически важен для врачей.



«Не пытайтесь лечить инсульт самостоятельно и не давайте пострадавшему ничего есть или пить. Это может ухудшить ситуацию», — добавил эксперт.



Если человек в сознании следует успокоить его, обратить внимание на уровень сознания, наличие внешнего дыхания и сердцебиения.



«Не оставляйте человека одного. Оставайтесь рядом и следите за его состоянием. Ваше присутствие может помочь снизить уровень стресса у пострадавшего», — заключил специалист.