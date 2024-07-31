Кардиолог перечислил причины опасного сгущения крови

О причинах загущения крови эксклюзивно для «СЭ» рассказал врач-кардиолог, эндокринолог, терапевт Илья Луконин.

«Сгущение крови наблюдается при уменьшении объема плазмы и увеличении числа эритроцитов. Часто привести к сгущению крови могут обезвоживание, прием мочегонных препаратов и длительная гипоксия, а также ряд других вредных факторов», — объяснил эксперт.

По словам доктора, густая кровь очень часто приводит к повышению ее свертываемости, что чревато образованием тромбов в кровеносных сосудах, инфарктами и инсультами.

«Для разжижения крови используют специальные лекарства — антикоагулянты. Но их следует принимать только по назначению врача. При неправильном приеме они могут привести к образованию язв и кровотечений, в том числе угрожающих жизни», — добавил медик.

Доктор подчеркнул, что есть безопасные методы разжижения крови, которым человек может следовать самостоятельно. Первое, что следует делать — пить достаточное количество чистой воды, второе — максимально сократить количество потребляемого кофе, алкоголя (особенно пива), а лучше вовсе исключить их.

«От курения тоже нужно отказаться. Ведь никотин увеличивает вязкость крови. Также у пациентов с сахарным диабетом нарушена свертываемость крови», — объяснил Луконин.

Помимо прочего, следует сбалансированно питаться и как можно больше двигаться, чтобы разгонять кровь. По словам кардиолога, подходят любые варианты активности: ходьба, бег, велосипед. Не стоит забывать и о разминке в течение дня тем, кто много времени проводит за сидячей работой.

«Обязательно следите за уровнем стресса. Он приводит к повышению уровня адреналина, который влияет на сгущение крови. Кроме того, некоторые любят снимать стресс сигареткой или бокалом пива, что тоже не есть хорошо», — заключил врач.