Кардиолог предупредила о неявном симптоме образования тромба

Кардиолог Ирина Яснова рассказала порталу «Доктор Питер» о неявном симптоме образования тромбов. Это внезапная ноющая боль в ноге или руке. По словам специалиста, врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании указывают на то, что если вы не ударялись, гематомы или припухлости нет, боль то уходит, то появляется — это может быть признаком того, что кровяной сгусток только начинает образовываться.

Как отметила Ирина Яснова, британские хирурги называют такой симптом «молчаливым», поскольку боль может возникнуть по разным причинам, не сразу подумаешь о тромбозе. Если дискомфорт длится больше двух недель, необходимо обратиться к врачу, резюмировала специалист.

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