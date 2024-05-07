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Кардиолог рассказал, как избежать «дачного» инфаркта
Здоровье

Сегодня, 06:30

1 мин.

Кардиолог рассказал, как избежать «дачного» инфаркта

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Боль в груди у женщины
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин рекомендует людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями минимизировать дачный труд.

«Если у вас есть заболевания сердца или сосудов, откажитесь от тяжелой работы в саду. Категорически запрещается переносить тяжести весом свыше 5 кг, копаться в огороде. Полоть разрешается только в положении сидя», — подчеркнул эксперт в эксклюзивной беседе с «СЭ».

Также доктор посоветовал перед поездкой на дачу посетить кардиолога, взять лекарства для экстренной помощи. Кроме того, не следует ночевать в одиночестве, рядом всегда должны быть люди.

«При появлении болей в груди, одышки, онемения пальцев, учащенного сердцебиения, головокружения, тошноты, следует сразу же бросить все дачные дела и вызвать врача. Затем принять экстренные препараты. Кроме того, не забывайте проходить диспансеризацию и медицинские осмотры, чтобы исключить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заключил специалист.

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