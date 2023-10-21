Кардиолог рассказала, как сердечные препараты отражаются на здоровье мозга

Чрезмерное употребление лекарств, снижающих давление, может негативно сказаться на организме. Об этом Life.ru рассказала кардиолог Анна Бирюкова.

По мнению доктора, бесконтрольный прием снижающих артериальное давление препаратов может привести к гипотензии, что отрицательно влияет на кровообращение головного мозга.

«Одни из самых часто назначаемых препаратов в кардиологии — антигипертензивные лекарственные препараты, которые назначаются для лечения гипертонической болезни. Всех их объединяет свойство снижать артериальное давление. Бесконтрольный прием таких лекарств может привести к чрезмерному снижению артериального давления (гипотензии), что негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга», — объяснила эксперт.

Кроме того, Бирюкова отмечает, что сейчас большинство кардиологов назначают ритм-урежающие препараты. Они помогают нормализовать сердечный ритм, но и их бесконтрольное употребление способно привести к негативным последствиям: брадикардии (чрезмерному урежению ритма) и развитию АВ-блокад.

Специалист подчеркнула, что таблетки будут работать с пользой для организма, если их принимать строго по назначению.