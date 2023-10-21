Кардиолог рассказала, как сердечные препараты отражаются на здоровье мозга

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Чрезмерное употребление лекарств, снижающих давление, может негативно сказаться на организме. Об этом Life.ru рассказала кардиолог Анна Бирюкова.
По мнению доктора, бесконтрольный прием снижающих артериальное давление препаратов может привести к гипотензии, что отрицательно влияет на кровообращение головного мозга.
«Одни из самых часто назначаемых препаратов в кардиологии — антигипертензивные лекарственные препараты, которые назначаются для лечения гипертонической болезни. Всех их объединяет свойство снижать артериальное давление. Бесконтрольный прием таких лекарств может привести к чрезмерному снижению артериального давления (гипотензии), что негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга», — объяснила эксперт.
Кроме того, Бирюкова отмечает, что сейчас большинство кардиологов назначают ритм-урежающие препараты. Они помогают нормализовать сердечный ритм, но и их бесконтрольное употребление способно привести к негативным последствиям: брадикардии (чрезмерному урежению ритма) и развитию АВ-блокад.
Специалист подчеркнула, что таблетки будут работать с пользой для организма, если их принимать строго по назначению.