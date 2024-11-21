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Кардиолог развеял популярный миф о холестерине
Здоровье

Сегодня, 15:40

1 мин.

Кардиолог развеял популярный миф о холестерине

Мария Задорожная
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Яблоко и пончики в руках женщины
Фото Lavju, iStock
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Илья Луконин развеял распространенный миф о холестерине. По его словам, не весь холестерин одинаково опасен для здоровья и что его роль в организме сложнее, чем принято считать.

Доктор подчеркнул, что существует два основных типа холестерина: липопротеины низкой плотности (LDL), известные как «плохой» холестерин, и липопротеины высокой плотности (HDL), или «хороший» холестерин.

«Многие по-прежнему считают, что любой уровень холестерина вреден и исключают из рациона здоровые продукты, такие как яйца и орехи», — отметил кардиолог.

Луконин сказал, что «хороший» холестерин играет защитную роль — помогает удалять «плохой» холестерин из кровеносных сосудов, тем самым снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Важно фокусироваться не только на уровне общего холестерина, но и на его различных фракциях. Поддержание правильного баланса между LDL и HDL может существенно укрепить здоровье сердца», — добавил медик.

Специалист также рассказал об основных факторах, способствующих нормализации уровня холестерина в крови. К ним относятся регулярные физические упражнения, здоровое и сбалансированное питание, контроль стресса и отказ от курения.

«Важно помнить, что каждое тело уникально, и подход к контролю уровня холестерина должен быть индивидуальным. Регулярные консультации с врачом помогут поддерживать здоровье сердца на должном уровне», — заключил Луконин.

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