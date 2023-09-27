Кардиолог советует проверить сердце при частых головных болях

Врач-кардиолог Виктор Лыгин рассказал, какие симптомы говорят о проблемах с сердцем. По его словам, чаще всего люди умирают от болезней сердца и сосудов.

«Отсутствие культуры питания приводит к болезням сердечно-сосудистой системы. Другим фактором риска является стресс. Нельзя оставлять без внимания частые головные боли, на фоне которых ухудшается самочувствие. Поводом для обращения к врачу является регулярное повышение давления. Если появляются боли в груди независимо от нагрузки и сохраняются более 15 минут, то это является поводом для экстренного обращения к врачам», — сказал Лыгин в эфире astv.

Также специалист рекомендует заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, она имеет важное значение.

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