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Кардиолог заявила, что недосып приводит к атеросклерозу
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Кардиолог заявила, что недосып приводит к атеросклерозу

Мария Задорожная
Автор
Девушка не выспалась
Фото demaerre, iStock
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Недостаток сна грозит развитием опасных заболеваний. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-кардиолог Наталия Золотарева.

По словам эксперта, при нехватке сна нарушаются обмен веществ и эндокринные функции организма, что приводит к повышению артериального давления и увеличению уровня цитокинов, которые провоцируют воспаления. Также увеличивается риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, возникают нарушения выработки гормонов грелина и лептина, что вызывает проблемы с обменом глюкозы.

Врач считает, что недостаток сна может возникать из-за сонного апноэ — храпа с остановками дыхания, который делает сон прерывистым и некачественным.

«Во время каждой остановки дыхания происходит мощный выброс адреналина, что приводит к ряду заболеваний, таких как артериальная гипертензия. Возможно развитие мерцательной аритмии или учащение ее приступов, развитие инфарктов и инсультов», — добавила медик.

Чтобы улучшить качество сна и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, Золотарева посоветовала избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, ограничить курение и принимать пищу за 2-2,5 часа до сна. Кроме того, лучше отказаться от просмотра новостей и ограничить использование гаджетов за два часа до отдыха.

Помимо прочего, доктор порекомендовала поддерживать прохладу в комнате, использовать увлажнитель воздуха осенью и зимой, а при наличии хронических проблем со сном пройти осмотр у кардиолога.

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