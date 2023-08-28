Каждый третий россиянин игнорирует симптомы возможного рака

По результатам опроса аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда «Онкологика», лишь половина пациентов прислушаются к совету лечащего врача сходить к онкологу. При этом каждый третий россиянин игнорирует симптомы, которые могут быть признаками рака. Об этом 8 августа сообщили на сайте издания «Коммерсант».

Как показал опрос, большинство россиян обратились бы к врачу при очевидных симптомах серьезных проблем со здоровьем. Например, не стали бы откладывать поход к специалисту при необъяснимом кровотечении 93 процента, постоянная боль насторожила бы 91 процент, а незаживающая рана — 90 процентов. Но менее очевидные признаки, такие как непроходящая охриплость, изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, чувство слабости, продолжающееся длительное время, насторожили бы лишь семь из десяти россиян.

Ранее, 19 августа, основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов рассказал о признаках рака головного мозга.