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Китайские ученые совершили крупный прорыв в области заморозки клеток мозга
Здоровье

Сегодня, 14:55

1 мин.

Китайские ученые совершили крупный прорыв в области заморозки клеток мозга

Мария Маковей
Автор
3D-модель мозга
Фото mphillips007/istockphoto.com
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Китайские ученые из университета Фудань объявили о крупном прорыве в области криогенного замораживания человеческого мозга, сообщает британское издание Mirror.

Так в ходе эксперимента специалисты использовали стволовые клетки эмбриона человека. Из них они вырастили образцы мозговой ткани. Затем пропитали их различными химическими смесями, такими как сахар, антифриз и химические растворители.

После эксперты провели криогенную заморозку образцов мозговой ткани в жидком азоте. В течение двух недель они размораживали клетки мозга и наблюдали, какие из них восстанавливались с наименьшими повреждениями. Так ученые обнаружили, что один из образцов сохранил нейроны неповрежденными и способен посылать сигналы в обычном режиме.

По словам исследователей, в будущем эта технология может быть использована для продления человеческой жизни.

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