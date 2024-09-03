Клинический психолог объяснил, почему полезно спать без одежды

Психоаналитик, клинический психолог и сомнолог Алексей Мелехин в беседе с АиФ отметил, что сон без одежды положительно влияет на засыпание и здоровье человека.

По его словам, это усиливает чувство близости, физического и эмоционального благополучия. Чем больше человек проводит времени во сне без одежды, тем лучше у него самооценка.

«Дело в том, что нагота даже метафорически способствует тому, что когда мы ложимся в кровать, то снимаем с себя броню, психологические протезы, наша психика что-то отпускает, убирает ложные представления о себе, мы избавляемся от установок, что чего-то надо стыдиться, от чего-то прятаться. И это хорошо влияет и на физическое, и на эмоциональное состояние человека», — объяснил эксперт.

Также психолог отметил такой нюанс, как контакт кожа к коже. Пары, которые спят обнаженными, более счастливы в отношениях. Потому что такой контакт способствует выработке окситоцина (гормона привязанности).



«Это возвращает нас подсознательно к моменту рождения, когда мы контактируем с матерью кожа к коже, кормлению грудью — в эти моменты такой гормон также активно вырабатывается. Этот гормон еще называется гормоном любви и счастья, он влияет на эмоции и социальное поведение», — добавил Мелехин.



Сон без одежды полезен для регулирования температуры тела. Она становится более низкой и человек не перегревается. Кроме того, сон обнаженным помогает достигать фазы глубокого сна лучше и эффективнее, отдых становится более качественным.



«Отдельная польза есть с точки зрения инфекций — у мужчин половая система должна не перегреваться, чтобы лучше функционировать. У женщин это тоже позволяет ничего не передавливать и не пережимать, а также обеспечивать профилактику грибковых инфекций», — подытожил эксперт.