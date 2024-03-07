Ученые назвали дату самых сильных магнитных бурь в марте

Астрофизики прогнозируют, что в ночь с 9 на 10 марта случится самая сильная магнитная буря. Пик ее активности ожидается с 03:00 и до 18:00. В это время рекомендуется снизить физическую активность, избегать стресса и негативных эмоций, а также держать рядом таблетки, пишет 78.ru.

Следующий геошторм средней интенсивности ожидается 15 и 16 марта, 27 и 28 марта. По словам специалистов, возможны приступы мигрени, в отдельных случаях отмечается боль в суставах, спине и тяжесть в ногах. А самые слабые магнитные бури пройдут 21 и 22 марта.