Врач рассказал, как защититься от нового коронавируса ХЕС

Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса ХЕС, который по симптоматике схож с предыдущими разновидностями вируса. Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, чем опасен новый подвариант инфекции и как от него защититься.

«XEC — это новый подвариант SARS-CoV-2, образовавшийся в результате рекомбинации двух уже известных нам омикронов: FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Впервые его обнаружили этим летом в Германии. Новый вариант коронавируса ХЕС характеризуется лихорадкой, кашлем, болями в горле, головной и мышечной болью, потерей аппетита, насморком и усталостью. Наблюдается и специфические симптомы — потеря обоняния и вкуса», — отметил доктор.

Врач подчеркнул, что сейчас в стране активно распространяются разные варианты коронавируса, способные обходить иммунитет. Например, довольно активно растет удельный вес распространяющихся штаммов KP.3 и LB.1, которые показывают высокую инфекционность.

По словам врача, со временем COVID-19 будет привычен для человека, как сезонные острые респираторные вирусные инфекции. Уже заметна тенденция, что к сезонному гриппу и ОРВИ присоединился ковид. Однако он и даже его «легкие» формы по-прежнему опасны для людей из группы риска. Вирус может повредить мелкие сосуды, серьезно повлиять на нервную и дыхательную системы, негативно отразиться на когнитивных функциях и общем состоянии организма.

«Даже если вы перенесете коронавирус на ногах или вовсе бессимптомно, то можете сразу заразиться гриппом, который будет протекать намного тяжелее. Поэтому при появлениях первых симптомов, оставайтесь дома и вызывайте врача! Это особенно важно для людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания», — подчеркнул медик.

Кроме того, Сахаров посоветовал надевать маски в общественных местах, мыть руки с мылом, обрабатывать их, рабочие поверхности и гаджеты антисептиком и тщательно проветривать помещения.

«Старайтесь есть больше овощей и фруктов, принимать витамины, но с разрешения врача. Следите за питьевым режимом. Ваше здоровье — в ваших руках», — подытожил врач.