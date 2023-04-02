Косметический химик объяснила, может ли дегтярное мыло вызвать рак кожи

Косметический химик-разработчик, молекулярный биолог, косметолог Юлия Дробышева рассказала «СЭ», может ли дегтярное мыло стать причиной рака кожи, а именно плоскоклеточной карциномы. «Причастность дегтя к раковым заболеваниям связана с каменноугольным дегтем. Его получают из твердого или жидкого топлива, такого как каменный и бурый уголь, нефть, сланец, торф. Каменноугольный деготь содержит канцерогенные вещества, а деготь из нефти опасен даже для дыхания», — пояснила специалист. Впервые такую взаимосвязь выявили в Англии у трубочистов. В дальнейшем выяснилось, что канцерогены в саже появляются из дегтя.

Как отметила Юлия Дробышева, в косметике используется деготь, полученный исключительно из древесины березы и сосны (живица). «Дегтярное мыло — прекрасный природный антисептик. Оно обладает противопаразитными, противовоспалительными свойствами. Хотя в нем и присутствуют ароматические компоненты — фенолы, фенил оксиды, терпены, органические кислоты, их концентрация низка и безопасна», — заверила эксперт.

Ранее мы рассказывали, питает кокосовое масло или сушит кожу и волосы.