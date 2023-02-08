Косметолог Абдуллина назвала несколько эффективных шагов к чистой коже без акне

Врач-дерматовенеролог, косметолог Айгуль Абдуллина рассказала, как избавиться от акне.

«Состояние нашей кожи — это всегда отражение внутреннего состояния организма. Если организм нездоров, то красивой, гладкой, сияющей кожи можно не ждать. Только комплексный, системный и индивидуальный подход дает реальный результат.

В первую очередь нужно найти грамотного врача. Стоит помнить, что при акне и акнеподобных состояниях категорически запрещены мезотерапия, химические пилинги и попытки высушить прыщи. Не нужно забывать и о домашнем базовом уходе утром и вечером.

Комедоны и другие высыпания очень часто появляются из-за нарушения функций ЖКТ и желчеотделения. А питание, в свою очередь, служит обостряющим фактором развития таких заболеваний. Нужно правильно составить рацион питания и придерживаться его несколько месяцев. Помимо всего прочего, на состояние кожи влияют сон, стрессовые ситуации и физическая активность. В первом случае важно обратить внимание именно на качество сна, чтобы организм успел восстановиться. Стресс же несет за собой гормональные сдвиги, с которыми нужно уметь работать системно. А физическая нагрузка помогает увеличивать количество митохондрий, которые продуцируют энергию и дают нам красоту, активность и долголетие», — приводит «Life.ru» слова Абдуллиной.

Также врач отметила, что акне может быть как отдельным заболеванием, так и гормонально зависимым хроническим дерматозом. По ее словам, есть и мультифакторные хронические заболевания в организме, которые обостряют эти состояния.