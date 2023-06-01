Косметолог Андриянова рассказала, опасны ли сосудистые звездочки на лице и на теле

Косметолог Ольга Андриянова заявила, что своеобразные сосудистые звездочки на лице не опасны.

«Максимум, что может произойти, если это какая-то серьезная телеангиэктазия, например паукообразная гемангиома, она может в какой-то момент начать кровить. Они не перерождаются ни во что, как родинки, и не воспаляются. Но пациенту они наносят эстетическое недовольство своей внешностью», — приводит «Life.ru» слова Андрияновой.

Специалист отметила, что звездочки можно убрать только с помощью аппаратных методик, например при помощи специального аппарата с лазером. По ее словам, дополнительно может потребоваться прием БАДов для укрепления сосудов.