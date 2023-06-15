Косметолог дала рекомендации, которые помогут избежать загара и сохранить молодость

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», как избежать загара. «Чтобы сохранить кожу светлой, без пигментных пятен, нежной и здоровой, в первую очередь, нужно использовать солнцезащитный крем с достаточным уровнем SPF — от 30 и выше. Наносите его на все открытые участки перед выходом на улицу и регулярно обновляйте каждые два-три часа или после плавания», — подчеркнула специалист. Во время пребывания на открытом воздухе нужно стараться быть в тени и не выходить на улицу в периоды, когда солнце наиболее активно, то есть с 10 утра до четырех вечера. Можно также использовать закрытую одежду, чтобы предотвратить попадание солнечных лучей на кожу — есть даже специальные ткани с защитой от ультрафиолета. В жару еще важно не забывать об очках с поляризацией, чтобы предотвратить повреждение глаз и тонкой кожи вокруг них, и головном уборе. «Используйте широкополые шляпы или кепки, чтобы защитить лицо, шею и уши от солнечных лучей», — пояснила дерматовенеролог.

Чтобы сохранить свежесть и красоту кожи без загара, Елена Богатова порекомендовала поддерживать питьевой баланс, регулярно увлажнять кожу (особенно после пребывания на солнце), избегать солярия или искусственных источников УФ-лучей — они могут повредить кожу и увеличить риск развития рака. «Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем, подберите сбалансированный рацион, богатый антиоксидантами, витаминами и минералами. Избегайте стрессов и научитесь расслабляться. Ухаживайте за кожей и посещайте периодически дерматолога. Все эти правила помогут сохранить вашу кожу красивой и здоровой и защититься от негативного воздействия солнечных лучей», — подытожила Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, что хуже — загар в солярии или дефицит витамина D.