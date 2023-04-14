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Сегодня, 16:30

Косметолог дала советы, чтобы не просыпаться с жирным блеском на лице

Алина Савинова
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Врач-дерматолог, косметолог Юлиана Шиян рассказала, как избавиться от жирного блеска на лице.

Врач посоветовала исключить спирты и избыток фруктовых кислот в домашнем уходе. Также, по ее словам, нужно чаще умываться обычной теплой водой.

«Этот совет вызывает больше всего недоумения. Как так? Встать с утра с сальным «блином» на лице и умыться просто водой?! Да, именно так. Чем реже мы снимаем с кожи защитный слой, а мылом, гелями и пенками мы буквально сдираем его с лица, тем меньше кожа выбросит сала снова», — приводит «Life.ru» слова Шиян.

Врач отметила, что крем нужно выбирать по типу кожи и сезону.

«Летом крем может быть с легким матирующим эффектом, осенью и зимой — средней плотности с компонентами, которые восстанавливают защитный барьер и уровень увлажнённости кожи. Это могут быть фосфолипиды, сфинголипиды, церамиды, пептиды, глюкозамин, гиалуроновая кислота, аминокислоты, хитин, глутатион, серицин, биомиметические липиды. Ключевой момент — некомедогенный состав. Обычно это указано на упаковке», — добавила косметолог.

Кроме того, Шиян порекомендовала не забывать о правильном питании и физической нагрузке.

Источник: https://life.ru/p/1572233
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