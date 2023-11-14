Косметолог назвала эффективный способ восстановления здоровья волос

Как быстро и эффективно восстановить густоту и здоровье волос порталу «Страсти» рассказала врач-косметолог Татьяна Макарова.

По ее словам, сегодня игольчатый RF-лифтинг — это лучшее современное средство в борьбе с потерей волос.

«Метод основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи, запуская процессы регенерации», — объясняет эксперт.



Как отмечает Макарова, процедура проходит безболезненно, ее проводят при алопеции и облысении. Кроме того, игольчатый RF-лифтинг будет полезен при секущихся кончиках, потери цвета и прочности волос.

Для достижения устойчивого результата, косметолог советует проходить курс процедур совместно с инъекционными методами.

«Большинство пациентов отмечают видимый результат уже после первого посещения, но я советую своим пациентам проводить курс процедур в сочетании с плазмолифтингом кожи головы. Благодаря ультратонким иглам процедура вполне комфортна, а эффект будет нарастать в течение одного-двух месяцев», — отмечает врач.

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