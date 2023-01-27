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Сегодня, 12:45

Косметолог назвала главную ошибку женщин в борьбе с морщинами

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/senivpetro
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Врач-косметолог Кристина Артамонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что главная ошибка многих женщин в уходе за собой — это страх перед нейропротеином или, как он более известен, ботулотоксином. «Активные паттерные зоны мимической мускулатуры оставляют последствия после себя — статические заломы. В будущем их придется корректировать с помощью аппаратных методик — фракционной шлифовки или бланширования, то есть восполнять эти заломы», — предупредила специалист.

При введении ботулотоксина активная мимика блокируется. Тем самым предотвращается образование статических заломов. Страх перед ботулотоксином преимущественно возникает из-за неправильной информации и предрассудков. «Ботулотоксин первостепенно использовали в неврологии. Используется он и для расслабления мышечных спазмов, а также гладкой мускулатуры у деток с ДЦП, то есть в разных медицинских отраслях. Но почему-то очень многие боятся его в косметологии. Хотя в косметологии применяются очень низкие дозы, при этом дают очень положительные результаты на будущее», — подчеркнула Кристина Артамонова. Если вовремя не принять меры, последствия потребуют более длительного воздействия и вмешательства.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
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