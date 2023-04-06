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Сегодня, 21:45

Косметолог назвала главный принцип в борьбе с расширенными порами

Ольга Стрельникова
Девушка с красивой влажной кожей.
Фото istockphoto.com
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Дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова рассказала «СЭ», как уменьшить расширенные поры. «Поры представляют собой выход протоков сальных желез на поверхность кожи. Через них вместе с потом выводятся токсины и соли. Поры расширяются, когда в этих протоках скапливаются роговые массы, загрязнения и кожное сало. Нельзя избавиться от пор, но можно их сузить с помощью правильного ухода и регулярного очищения», — пояснила специалист.

Расширенные поры обычно локализуются в области носа, лба, щек и подбородка, так как именно там сконцентрированы сальные железы. Главный принцип в уходе за пористой кожей, по словам Елены Агафоновой, заключается в использовании средств, сужающих поры. «В уходовой косметике должны присутствовать два типа ингредиентов: себорегулирующие и матирующие», — подчеркнула дерматолог. К себорегулирующим ингредиентам относятся соли цинка, производные витамина А, линолевая кислота, ниацинамид, азелаиновая кислота, салициловая кислота и липогидроксикислота, а также некоторые растительные экстракты — сабаль, аргановое масло, тыква, кунжут и прочие. Матирующая косметика может содержать каолин, тальк, оксид цинка и производные крахмала.

К дополнительным средствам Елена Агафонова отнесла скрабы. С помощью абразивных частиц они удаляют скопления жира, загрязнения и ороговевшие клетки. Также косметолог посоветовала использовать кремы с гидрокислотами, они дают эффект легкого пилинга. «Все это вкупе сделает кожу ровнее, а поры менее заметными. Однако уходовой косметикой дело не ограничивается. При пористой коже нужно потреблять меньше трансжиров и сахаров, больше клетчатки и качественного белка, и не рекомендуется принимать солнечные ванны», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали о самых важных этапах в уходе за кожей.

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Советы и рекомендации
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