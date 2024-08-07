Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Косметолог назвала методики, с помощью которых можно убрать отечность лица
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Косметолог назвала методики, с помощью которых можно убрать отечность лица

Мария Задорожная
Автор
Девушка ухаживает за кожей лица
Фото Bogdan Kurylo/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-дерматолог, косметолог Анжелика Ужва в беседе с «СЭ» заявила, что при нормальном типе кожи женщины часто сталкиваются с отечно-деформационным типом старения. Он считается самым распространенным в России, характеризуется отеками лица и провисанием кожи.

По словам эксперта, при отечно-деформационном типе старения подойдут аппаратные и инъекционные методики лечения. Например, микротоки. Они хорошо убирают отечность и служат профилактикой старения.

«Электроимпульсы небольшой силы стимулируют обращение крови и лимфы, что воздействует на клетки кожи и восстанавливает их. А миостимуляция прекрасно укрепляет мышечный каркас, улучшает тонус кожи», — добавила косметолог.

Также врач рекомендовала обратить внимание на ультразвуковой (СМАС) лифтинг. Он способствует улучшению качества кожи, снижению количества жировых отложений, что в совокупности улучшает внешний вид.

Кроме того, многие специалисты используют специальные инъекционные мезотерапевтические препараты. Их вводят для улучшения лимфооттока, улучшения метаболизма и регенерации клеток в тканях кожи, отметила Ужва.

Как улучшить кожу лица за&nbsp;один день. Экспресс-уход: 5 средств, которые за день до праздника помогут привести кожу лица в порядок
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Врач рассказал, как избежать обострения сердечно-сосудистых заболеваний