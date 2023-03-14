Косметолог назвала преимущества «домашних» кремов

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Косметолог-эстетист Ирина Савинова рассказала «СЭ», чем крем, домашнего приготовления лучше того, что продается в магазине. Основное преимущество, по ее словам, в отсутствии консервантов. «Большую часть ингредиентов всегда можно найти на кухне. Цена такого крема будет очень выгодной», — добавила эксперт.
С рецептом эффективного антицеллюлитного крема из простых продуктов можно ознакомиться в полной версии материала «СЭ». Ирина Савинова отметила, что он сделает кожу более эластичной, поможет вывести из тканей лишнюю жидкость, сожжет жиры и уменьшит проявление «апельсиновой корки».
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