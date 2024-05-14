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Косметолог назвала признаки солнечного ожога кожи
Здоровье

Сегодня, 19:10

1 мин.

Косметолог назвала признаки солнечного ожога кожи

Мария Маковей
Автор
У девушки солнечный ожог
Фото Eleganza/istockphoto.com
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Врач-косметолог, дерматовенеролог Лилия Хуснуллина в разговоре с «СЭ» отметила, что первый признак солнечного ожога кожи — покраснение. Поэтому она рекомендует людям, которые находятся на солнце, особенно у воды, следить за состоянием кожных покровов. К другим признакам солнечного ожога кожи эксперт отнесла болезненность при прикосновении, жжение и припухлость на участках ожога, волдыри и мелкие пузырьки.

«При обширных ожогах возможно повышение температуры тела до 38 градусов, появление головной боли, озноба, головокружения, ухудшение общего самочувствия», — объяснила врач.

Также специалист подчеркнула, что частые солнечные ожоги повышают риск развития рака кожи.

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