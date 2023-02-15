Косметолог назвала процедуры, на которые стоит обратить внимание после 40 лет

Врач-дерматолог, косметолог Елена Васильева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что к 40 годам помимо фотостарения уже появляются первые признаки биологического старения. «Изменяется гормональный фон. Меняются процессы обмена белков, жиров и углеводов. Расход витаминов и микроэлементов увеличивается, чтобы выровнять нарушенные процессы», — пояснила Елена Васильева. В этот период на лице начинается перераспределение подкожно-жировой клетчатки, из-за чего появляется второй подбородок, носослезные борозды, носогубные и губо-подбородочные складки (морщины-«марионетки»). «На помощь приходит нитевой лифтинг. Он механически перемещает поверхностные жировые пакеты и фиксирует их в исходное «юное» положение, прикрывая борозды и складки», — рассказала Елена Васильева.

Улучшить состояние состояние кожи также может SMAS-лифтинг, обеспечивающий эффект «подтяжки». Если присутствует пигментация, купероз или розацеа, показаны процедуры фото- и лазеролечения. От мимических морщин межбровья, лба, вокруг глаз и рта избавит ботулинотерапия. Также с ее помощью, по словам эксперта, можно временно блокировать мышцы-депрессоры, которые тянут лицо вниз.

Контурную пластику Елена Васильева порекомендовала при дефиците обьема тканей, чтобы поднять связочный аппарат, придать пухлость губам и убрать морщины вокруг рта. Также обязательная часть омолаживающей терапии — биоревитализация, биорепарация и мезотерапия. «Они работают в самых верхних слоях кожи, увлажняя ее и восполняя дефициты витаминов, аминокислот, пептидов», — разъяснила Елена Васильева.

Домашний уход после 40 лет нужно подбирать, ориентируясь не только на тип кожи, но и на ее состояние: чувствительная, склонная к пигментации, очень сухая и так далее. «Обязательно в уход нужно включать очищающие средства, тонизирующие, дневной и/или ночной крем, крем вокруг глаз (предварительно можно нанести сыворотку). 1-2 раза в неделю стоит использовать маску», — посоветовала Елена Васильева.

Также специалист обратила особое внимание на то, что нельзя самому себе назначать процедуры, БАДы или косметику — следует прислушиваться к рекомендациям специалиста. В противном случае, все усилия могут оказаться пустой тратой времени, денег и сил.

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