Косметолог назвала салонную процедуру, которую нужно успеть сделать в феврале

Практикующий косметолог и руководитель авторской студии Людмила Максименко эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что must have салонных процедур в феврале — RF-лифтинг. «Это аппаратная методика, которая с помощью радиочастотных волн стимулирует выработку коллагена и запускает процесс регенерации клеток. RF-лифтинг — один из самых эффективных и безопасных способов сохранить молодость лица и тела с длительным эффектом», — заявила специалист. Однако если за лицом мы можем и должны ухаживать круглый год, периодически повторяя те или иные процедуры, которые подходят нашей коже, то сейчас самое время подумать и о теле.

К февралю многие уже улучшили свою форму после новогодних застолий и продолжают готовиться к весне, летнему сезону и отпускам. Вместе с лишними килограммами теряется и упругость кожи. Именно ее, по словам косметолога, поможет улучшить радиочастотный лифтинг. «RF также хорошо работает с растяжками, тонкой жировой прослойкой, корректирует рубцовую ткань после операций или родов. Результат процедуры — лифтинг всего тела, плоский подтянутый живот, упругая гладкая кожа без целлюлита», — рассказала Людмила Максименко.

Как отметила специалист, чтобы улучшить качество кожи и сохранить результат, потребуется 10-20 сеансов радиочастотного лифтинга с интервалом в 7-14 дней. Поэтому нужно начинать сейчас, чтобы на пляже выглядеть идеально. «Есть еще одна причина, RF-лифтинг имеет противопоказание — активные солнечные лучи. Но, если начать в феврале, то к марту-апрелю как раз можно успеть завершить полный курс», — пояснила эксперт.

Среди прочих процедур, которые помогут улучшить состояние кожи тела, Людмила Максименко обратила внимание на аппаратный массаж: LPG, кавитацию, R-sleek. Но их можно проводить в любое время года. Эффект от них также будет ощутим после полного курса. «Если заняться своей фигурой сейчас, то к лету вы будете готовы надевать короткие шорты и купальники», — резюмировала косметолог.