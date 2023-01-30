Косметолог назвала топ-3 процедур для мужчин по уходу за кожей лица

Врач-косметолог Кристина Артамонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, насколько мужской уход за кожей лица отличается от женского и на какие процедуры следует обратить внимание.

«Мужчины — молодцы, в том плане, что каждый день или через день они сбривают щетину, обновляя роговой слой кожи и механически помогая ей обновляться, быть молодой и красивой. Но это не означает, что им не нужен специальный уход. Косметические бренды даже создают линии для мужчин, потому что зачастую некомфортно, что у его женщины такая же баночка, как и у него», — пояснила специалист.

По словам Кристины Артамоновой, обязательным пунктом ухода за мужской кожей будет умывание и нанесение крема, который снимет раздражение после бритья. «Бывает сикоз — воспаление волосяного фолликула за счет того, что на бороде волосы не всегда могут выйти наружу. Этим тоже нужно заниматься — лечить с помощью косметических препаратов с ретинолом, что поможет обновить роговой слой», — порекомендовала косметолог.

Ориентируясь на своих пациентов, Кристина Артамонова вывела топ-3 процедур, востребованных мужчинами. «Из обязательного — чистки. Мужчины делают их обычно из-за повышенной себорегуляции, вызванной андрогенами, то есть мужскими гормонами. Из-за этого часто забиваются поры, очень много комедонов, и женщины приводят своих мужчин буквально за руку», — заявила специалист.

Второй востребованной процедурой стали инъекции ботулотоксина. Как оказалось, мужчины тоже не хотят иметь подвижную, активную мимику на своем лице, особенно те, кто часто бывает на переговорах.

Еще одна важная процедура, по словам Кристины Артамоновой, — увлажнение кожи. «Так как многие мужчины часто летают в командировки, за счет этого нарушается гидратация. Восполняют ее эффективно за счет инъекций и различных уходов», — пояснила косметолог.

Если говорить о возрасте, врач порекомендовала обратить внимание изначально на переходный период — с 13-14 до 18-20 лет. Важным элементом ухода в это время должны стать чистки, при необходимости — лечение акне. Распространены у мужчин и проблемы с рубцами — их решат лазерные шлифовки. «Показания есть даже с 16-18 лет. Родители дают согласие или сами приводят сыновей на такую процедуру», — резюмировала специалист.