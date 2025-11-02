Косметолог назвала три табу в уходе за кожей зимой

Зима — это время года, когда кожа испытывает сильнейший стресс из-за холода, ветра и сухости воздуха. Поэтому уход за ней в этот период требует особого внимания. Однако не все женщины знают, как правильно это делать и часто допускают ошибки, которые могут привести к сухости, обезвоживанию, раздражению и шелушениям. Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Ирина Быстрова рассказала, как не стоит ухаживать за кожей лица.

По ее словам, не рекомендуется выходить на улицу сразу после нанесения крема. Вода в составе косметики может замерзнуть на поверхности кожи и вызвать микроповреждения. Наносится крем минимум за 30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться.

Также не следует использовать пилинги или скрабы перед выходом на улицу, утром кожа после таких процедур особенно уязвима к холодному воздуху и ветру. Стоит отказаться и от использования одних и тех же средств по уходу за кожей круглый год. Крем подбирается в зависимости от типа кожи и возраста, на зиму следует купить более плотные текстуры: питательные, насыщенные, защитные.

«В осенне-зимний период наша кожа нуждается в особом уходе, который необходимо делать каждый день утром и вечером», — подчеркнула эксперт.

Быстрова дала рекомендации по домашнему уходу за кожей лица зимой. Первый этап — очищение. Оно проводится с учетом типа кожи. Это может быть молочко, гель, мусс, пенка или мицеллярная вода, которые смываются теплой водой. Следом наносится тоник, который необходим для нормализации PH кожи, и подготовит ее к максимально полноценному восприятию дальнейшего ухода.

«Если вы не правильно или недостаточно очистили кожу , дальнейшие процедуры ухода будут неэффективны», — сказала косметолог.

Далее проводится восстановление, питание и увлажнение. Например, сыворотка. Она применяется курсом и наносится на чистую, увлажненную кожу после очищения и тонизирования легкими похлопывающими движениями. Использовать нужно 2-3 капли средства и дать ему полностью впитаться, прежде чем нанести крем для лица.

«Не забываем про крем для глаз. Нанесите небольшое количество крема размером с горошину на подушечку безымянного или среднего пальца. Этого количества достаточно для обоих глаз. Аккуратно распределите крем по костному краю орбиты, используя легкие похлопывающие движения», — добавила Быстрова.

Следующим этапом наносится крем для лица, шеи и декольте. Утром — это увлажняющее, питательное и защитное средство. Вечером — питательный, восстанавливающий крем против морщин и т.д.

«Кремы должны быть разные. Так как в дневные средства входят компоненты защиты, которые в ночное время нам не нужны. Утром наносится тональная основа и пудра», — сказала эксперт.

Один раз в неделю проводится интенсивный уход. Он включает отшелушивание мягким скрабом, энзимным пилингом или гоммажем. Наносится маска по типу кожи. В зимний период маски можно делать до трех раз в неделю.

Чтобы результат от ухода был максимальный, косметолог советует соблюдать несколько правил: