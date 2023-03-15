Косметолог объяснила, что поможет снять раздражение после бритья

15 марта, 14:15
Косметолог-эстетист Виктория Канева поделилась с «СЭ» рекомендациями, которые помогут мужчинам избавиться от раздражения кожи и чувства стянутости после бритья. «Ежедневно механическое воздействие лезвий повреждает кожу, подвергает ее стрессу, вызывает шелушение, зуд и обезвоживание. Обычный станок удаляет не только щетину, но и частички верхнего рогового слоя кожи. Лицо становится гладким, но в то же время чувствительным к внешним воздействиям», — пояснила специалист.
Главная задача после бритья — снять раздражение, успокоить кожу и предотвратить попадание инфекции. «В уходовых средствах должны присутствовать антисептические компоненты, такие как масло чайного дерева или салициловая кислота. Алоэ вера окажет успокаивающее действие, а пантенол и аллантоин помогут восстановить кожу», — резюмировала Виктория Канева.
Ранее мы рассказывали о том, каким должен быть ежедневный уход за мужской кожей лица.
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