Косметолог объяснила, что поможет снять раздражение после бритья

Косметолог-эстетист Виктория Канева поделилась с «СЭ» рекомендациями, которые помогут мужчинам избавиться от раздражения кожи и чувства стянутости после бритья. «Ежедневно механическое воздействие лезвий повреждает кожу, подвергает ее стрессу, вызывает шелушение, зуд и обезвоживание. Обычный станок удаляет не только щетину, но и частички верхнего рогового слоя кожи. Лицо становится гладким, но в то же время чувствительным к внешним воздействиям», — пояснила специалист.

Главная задача после бритья — снять раздражение, успокоить кожу и предотвратить попадание инфекции. «В уходовых средствах должны присутствовать антисептические компоненты, такие как масло чайного дерева или салициловая кислота. Алоэ вера окажет успокаивающее действие, а пантенол и аллантоин помогут восстановить кожу», — резюмировала Виктория Канева.

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