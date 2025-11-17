Косметолог объяснила, эффективны ли альгинатные маски

Альгинатная маска — это популярное косметическое средство, которое обладает множеством полезных для кожи свойств.

Ее производят из солей альгиновой кислоты, содержащейся в красных, бурых и зеленых водорослях. Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Ирина Быстрова рассказала, эффективно ли это косметическое средство.

По ее словам, в основу любой альгинатной маски входят три главных компонента: альгинат, диатомит и пластификатор.

Первый ингредиент — природный загуститель и превосходный источник минералов. Он оказывает выраженный дренажный и лифтинговый эффект. Обычно его добавляют в средство в виде порошка, который при взаимодействии с водой преобразуется в гель. Второй — сухие частицы глины, гипса или остатки ламинарии. Он отлично удерживает влагу в эпидермисе и отшелушивает его ороговевший слой. Третий ингредиент — это сульфат кальция, который при реакции с альгинатом помогает смеси застывать и заполнять неровности на лице. При этом соль не нарушает свойств и не препятствует потере эластичности.

Дополнительно в состав могут входить активные компоненты :

Витаминные комплексы.

Масла.

Пептиды.

Коллаген и гиалуроновая кислота.

Растительные экстракты.

Фруктовые кислоты.

Морская соль.

«Главное предназначение масок — возвращение лицу свежести и сияния, освобождение кожи от токсинов. Они обладают подтягивающим эффектом, разглаживают морщины и делают контуры лица более четкими», — сказала эксперт.

Альгинатные маски делятся на следующие виды:

Очищающие. Очищают эпидермис от токсинов, питают его полезными веществами.

Увлажняющие. Нормализуют водный баланс кожи, борются с сухостью и шелушением.

Разглаживающие. Улучшают лимфодренажные свойства эпидермиса, нормализуют микроциркуляцию, укрепляют стенки сосудов, оказывают антиоксидантное действие.

Противовоспалительные. Подходят для проблемной кожи. Они регулируют выработку себума, устраняют высыпания и успокаивают кожу.

Омолаживающие. Основной функцией этих альгинатных средств является замедление старения кожи, разглаживание неглубоких морщин, придание эпидермису эластичности и упругости.

Осветляющие. Осветляют пигментные пятна и выравнивают тон лица.

Моделирующие антивозрастные. Позволяют усиливать регенерацию клеток и снижать уровень оксидативного стресса.

Процедуру можно легко сделать в домашних условиях, соблюдая определенную последовательность действий. Как правильно использовать альгинатные маски, чтобы получить максимальный эффект?

Волосы лучше убрать под повязку или банную шапочку. Перед нанесением маски нужно тщательно очистить кожу лица от макияжа и загрязнений. Умыться с помощью молочка, пенки или геля. Можно сделать легкий энзимный пилинг, тогда активные компоненты быстрее проникнут в эпидермис. Тонизировать кожу. Тоник нормализует pH кожи и усилит действие других средств. Можно нанести сыворотку на кожу до нанесения альгинатной смеси. Развести в емкости порошок с водой или активатором. Рекомендуемая пропорция порошка и воды — 1:3. Лучше добавлять жидкость постепенно и быстро перемешивать. Как только все комочки растворятся и консистенция напомнит густую сметану, маска готова. Дальше действуйте в темпе, маска быстро застывает. Аккуратно нанести смесь на кожу толстым слоем и распределить ее на лице, шее и области декольте. Через 30 минут снять маску. В первые 10 минут она пластифицируется, а после кожа начинает впитывать все активные вещества. Через полчаса нужно подцепить края маски вдоль контура и приподнять ее от подбородка ко лбу. Чем толще слой маски, тем легче она снимается. Дополнительно выводится лишняя жидкость и уменьшаются отеки . Снять остатки средства смоченным ватным диском и очистить кожу тоником. Затем использовать привычный крем для лица.

«Альгинатные маски можно делать 1-2 раза в неделю. Они подходят для всех типов кожи. Но, каким бы ни был состав, ее компоненты никак не ухудшают состояние кожи и оказывают только положительный эффект. К применению нет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости какого-либо компонента. Поэтому не стоит переживать, что маска нанесет вред, главное — применять по инструкции», — добавила Быстрова.

Но у альгинатных масок есть один минус — непродолжительный эффект. Он будет зависеть от нескольких важных нюансов: