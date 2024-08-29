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Косметолог объяснила, как безопасно использовать средства с ретинолом
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Косметолог объяснила, как безопасно использовать средства с ретинолом

Мария Задорожная
Автор
Девушка наносит косметические средства
Фото Aja Koska/istockphoto.com
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Врач-косметолог, дерматовенеролог Лилия Хуснуллина рассказала «СЭ», как правильно использовать ретинол в уходе за кожей.

По ее словам, сначала наносятся средства с низкой концентрацией ретинола. Это необходимо, чтобы минимизировать возможный вред и увеличить время применения средств. При этом использовать ретинол нужно не на постоянной основе, на первых порах достаточно 2-3 раз в неделю.

«В начале применения может быть временное ухудшение состояния кожи в виде шелушения, сухости и обострения акне», — подчеркнула эксперт.

Косметолог отметила, что видимый результат от использования ретинола будет заметен не меньше, чем через 12 недель. А стойкий эффект — через 36 недель. Также важно правильно наносить средства. Их необходимо применять только вечером и только на сухую кожу.

«Нежелательно одновременно использовать кремы, содержащие AHA-кислоты (их часто называют фруктовыми). Днем нужно наносить солнцезащитные средства, поскольку после ретинола кожа становится чувствительной к солнечным лучам, из-за чего повышается риск ожогов», — заключила специалист.

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