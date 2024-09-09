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Косметолог объяснила, как оценить эластичность кожи
Здоровье

Сегодня, 18:05

1 мин.

Косметолог объяснила, как оценить эластичность кожи

Мария Задорожная
Автор
Фигура девушки крупным планом
Фото Cameron Prins/istockphoto.com
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Врач-косметолог Адель Файзулина в беседе с «СЭ» отметила, что тургор кожи — это ее упругость и эластичность, то есть способность изменять форму и возвращаться в нормальное состояние. Поэтому есть нехитрый способ проверить здоровье кожи.

Так эксперт рекомендует вымыть руки, они должны быть чистыми, сухими и теплыми. Затем выбрать участок тела для проверки, идеально подойдут живот либо предплечье.

«Держите кожу двумя пальцами так, чтобы приподнять ее на 1-2 см. Отпустите кожу, подержав ее несколько секунд. Наблюдайте за временем, которое потребуется коже, чтобы вернуться в исходное положение», — сказала врач.

Как отметила косметолог, при хорошей упругости и эластичности кожа должна мгновенно вернуться на место.

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