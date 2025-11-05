Косметолог объяснила, как определить, что ввели некачественный филлер

Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Ирина Быстрова рассказала, как понять, что ввели некачественный филлер для лица. По ее словам, есть ряд признаков, которые указывают на небезопасную работу косметолога:

Сильная боль, усиление болезненности, сохраняющиеся долгое время после процедуры.

Сильная и длительная отечность, которая не проходит более недели.

Миграция препарата — перемещение вещества из зоны инъекции в соседние участки. Может привести к деформации лица и потере естественных контуров.

Снижение или полное отсутствие чувствительности в зоне инъекции.

Инфекции и воспаления, такие как гной, сильное покраснение, повышение местной температуры, аллергические реакции, зуд, сыпь или другие выраженные проявления.

Некроз, побеление кожи в месте инъекции, которое может привести к отмиранию тканей, если препарат попал в сосуд.

Эффект Тиндаля — голубоватое или синюшное просвечивание филлера, особенно заметное при свете. Это происходит из-за слишком поверхностного введения.

Уплотнения и гранулемы, наличие плотных комков, шарообразных уплотнений или маленьких узелков под кожей, которые могут не рассосаться самостоятельно.

«Гиалуроновая кислота должна полностью рассасываться в организме. Если она долгое время не рассасывается, могут возникнуть проблемы с остаточными эффектами — уплотнениями в тканях или образованием рубцов. Это также может указывать на введение некачественного препарата. Если у вас появился хоть один из симптомов, то нужно немедленно обратиться к специалисту для обследования», — сказала эксперт.

Как отметила специалист, качественный филлер — это медицинский продукт. Он должен соответствовать строгим стандартам, чтобы работать в тканях физиологично, безопасно и предсказуемо. Это препарат, который:

официально зарегистрирован в России;

прошел клинические испытания;

имеет сертификаты качества и безопасности;

хранится и транспортируется с соблюдением всех температурных режимов;

используется врачом только после проверки серии и срока годности.

«Обращайте внимание на цену услуги и название филлера — это первый фактор, который поможет вам отсечь нечистых на руку тружеников бьюти-индустрии. Проверьте коробку препарата. Она должна вскрыться при вас на приеме. Если препарат от официального поставщика и он сертифицирован, то прямо на коробке обязательно будет наклейка, где указан на русском языке номер регистрационного удостоверения и дата его получения либо срок действия», — подчеркнула косметолог.

Также она советует проверять срок годности. А при выборе косметолога обращать внимание на наличие медицинского образования, сертификатов по проводимым процедурам и реальный опыт работы. Важно, чтобы специалист проводил подробную консультацию, не навязывал услуги и работал только с проверенными препаратами и сертифицированным оборудованием. Грамотный косметолог обязательно расскажет обо всех возможных противопоказаниях и даст рекомендации после процедуры.