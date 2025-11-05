Косметолог объяснила, как определить, что ввели некачественный филлер

5 ноября, 18:35
Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Ирина Быстрова рассказала, как понять, что ввели некачественный филлер для лица. По ее словам, есть ряд признаков, которые указывают на небезопасную работу косметолога:
«Гиалуроновая кислота должна полностью рассасываться в организме. Если она долгое время не рассасывается, могут возникнуть проблемы с остаточными эффектами — уплотнениями в тканях или образованием рубцов. Это также может указывать на введение некачественного препарата. Если у вас появился хоть один из симптомов, то нужно немедленно обратиться к специалисту для обследования», — сказала эксперт.
Как отметила специалист, качественный филлер — это медицинский продукт. Он должен соответствовать строгим стандартам, чтобы работать в тканях физиологично, безопасно и предсказуемо. Это препарат, который:
«Обращайте внимание на цену услуги и название филлера — это первый фактор, который поможет вам отсечь нечистых на руку тружеников бьюти-индустрии. Проверьте коробку препарата. Она должна вскрыться при вас на приеме. Если препарат от официального поставщика и он сертифицирован, то прямо на коробке обязательно будет наклейка, где указан на русском языке номер регистрационного удостоверения и дата его получения либо срок действия», — подчеркнула косметолог.
Также она советует проверять срок годности. А при выборе косметолога обращать внимание на наличие медицинского образования, сертификатов по проводимым процедурам и реальный опыт работы. Важно, чтобы специалист проводил подробную консультацию, не навязывал услуги и работал только с проверенными препаратами и сертифицированным оборудованием. Грамотный косметолог обязательно расскажет обо всех возможных противопоказаниях и даст рекомендации после процедуры.
