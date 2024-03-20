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Косметолог объяснила, как увлечение гаджетами влияет на внешность
Здоровье

20 марта, 17:10

1 мин.

Косметолог объяснила, как увлечение гаджетами влияет на внешность

Мария Маковей
Автор
Девушка сидит в телефоне.
Фото fizkes/istockphoto.com
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Косметолог, дерматовенеролог Лилия Хуснуллина считает, что привычка долго сидеть в телефоне или за компьютером негативно сказывается на внешности. Об этом она заявила в беседе с «СЭ».

По ее словам, увлечение гаджетами приводит к появлению бессонницы, которая часто сопровождается кругами под глазами и нездоровым цветом лица. Ухудшается осанка и появляется двойной подбородок, из-за чего нарушается четкость овала лица.

«Неправильное положение тела мешает правильному ходу лимфы, из-за избытка жидкости кожа обвисает», — заключила эксперт.

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