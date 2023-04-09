Косметолог объяснила, как защитить свою кожу от фотостарения

Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала «СЭ» о важности использования средств, защищающих от воздействия солнечных лучей. «Запомните, загар — синоним старости. Средства с УФ-фильтрами, конечно, не омолодят, но создадут хорошую защиту», — пояснила специалист.

Ультрафиолетовые лучи бывают двух типов — UVA, которые дают всеми любимый загар, и UVB, которые очень опасны. «UVB лучи проникают глубоко в ткани и активизируют процесс фотостарения, подавляют иммунитет и повреждают ДНК. Им не страшны никакие преграды — проникают даже сквозь стекла», — предупредила Анна Славинская. Если хотите сохранить молодое красивое лицо, подключайте к основному уходу средства с фактором защиты от солнца (SPF) на ежедневной основе и на улицу без него не выходите.

Выбирать солнцезащитный крем, по словам косметолога, нужно, исходя из типа кожи. При сухой и нормальной подойдут кремовые текстуры, при жирной и комбинированной — гелевые. Легкие муссы, молочко и сыворотки подходят всем, если нет обезвоживания. «Средства для тела нельзя использовать для лица. Они жирнее, могут лечь пленкой, забить поры и спровоцировать аллергические реакции», — предупредила специалист.

Если пользуетесь тональными кремами, купите хороший тон с защитой от ультрафиолета. «Все серьезные бренды давно ввели в линейку декоративную косметику с солнцезащитным фильтром. Рекомендую присмотреться к корейским производителям — они одни из главных борцов за чистую белую кожу», — резюмировала бьюти-эксперт.

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