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Косметолог объяснила, почему мужчины стали чаще прибегать к косметологическим услугам
Здоровье

Сегодня, 16:25

2 мин.

Косметолог объяснила, почему мужчины стали чаще прибегать к косметологическим услугам

Мария Задорожная
Автор
Мужчина на приеме у косметолога
Фото nensuria, iStock
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Спрос на косметологические услуги среди российских мужчин вырос на 70% за последние три года. Врач-косметолог Александра Гасанова в эксклюзивной беседе с «СЭ» объяснила, почему русские мужчины стали чаще приходить в косметологические кабинеты.

«В первую очередь это связано с тем, что буквально 20 лет назад косметологов по пальцам можно было пересчитать. Их основными потребителями были женщины, но в связи с высоким спросом, эта сфера хорошо расширила свои границы и стала понятнее и доступнее», — отметила эксперт.

Врач добавила, что существует категория мужчин, которых на прием к косметологу приводят их женщины. Но также есть и те, кто самостоятельно прибегает к помощи специалистов в эстетике.

«Мужчины стали внимательнее относиться к своей фигуре. Они занимаются спортом и имеют подтянутое тело. Но с годами контраст между лицом и фигурой дает о себе знать. Желание сохранить свежесть и молодость — это как раз то, с чем они приходят на прием», — добавила косметолог.

По словам Гасановой, чаще всего обладатели проблемной кожи на ранних этапах прибегают к чисткам лица, различным пилингам. На более поздних этапах делают различные шлифовки, глубокий пилинг и плазмолифтинг. Нельзя не сказать и о коррекции возрастных изменений с помощью ботокса. Ведь мужчинам гораздо проще сделать одну процедуру и на время забыть о морщинах.

На втором месте разместилась биоревитализация, которая возвращает мужской коже упругость и тонус, уменьшает глубину морщин. Третье место у контурной пластики, но не для увеличения губ, а как коррекция асимметрий лица, придания ему мужественности за счет увеличения подбородка и объемов нижней челюсти. Сюда же можно отнести и заполнение морщин филлерами.

«На четвертом месте находятся аппаратные методики, например SMAS-лифтинг или микроигольчатый RF-лифтинг. За счет локального уменьшения жировой прослойки, они служат прекрасной процедурой для борьбы с двойным подбородком, а также для подтяжки кожи лица. Еще популярной процедурой среди мужчин является мезотерапия кожи головы против выпадения волос. Она помогает комплексно отсрочить раннее облысение», — сказала доктор.

Кроме того, врач вспомнила и про удаление нежелательных волос на теле при помощи лазерных методик. Она заверила, что мужчины становятся все более внимательными к своему внешнему виду. А количество пациентов мужского пола на приеме у косметолога неуклонно растет.

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