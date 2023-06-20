Косметолог объяснила, спасут ли инъекции от старости

Косметолог-нутрициолог Advanced Nutrition Programme Наталья Высоцкая специально для «СЭ» рассказала, могут ли инъекционные методы спасти кожу от старения, остановить этот процесс или повернуть его вспять. «Обращаясь к косметологу с запросами убрать морщины, пигментацию, «мешки» под глазами и прочее, клиенты ждут немедленного преображения, иногда вынуждая специалиста пойти на поводу и ограничиться направленной, инвазивной коррекцией. Ведь инъекции позволяют получить видимый результат сразу», — пояснила эксперт. Но, как отметила Наталья Высоцкая, для того, чтобы эти результаты были естественными, стабильными и долгосрочными, кожу необходимо восстановить и поддерживать функционально, а этого возможно добиться только терапевтическими методиками.

По словам врача, препараты для биоревитализации и биореструктуризации имеют в составе не только гиалуроновую кислоту, но и микроэлементы, аминокислоты, которые способствуют синтезу коллагена. Благодаря им кожа обретает ровный оттенок, свежесть, упругость, подтягивается, уходит дряблость, восполнятся недостаток влаги. Однако это не все, что нужно коже для сохранения молодости. «Образ жизни, сбалансированное питание, питьевой режим, прием витаминов — еще одна сторона медали. Здоровая и сияющая кожа без этого немыслима», — резюмировала косметолог-нутрициолог Наталья Высоцкая.

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