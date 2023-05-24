Косметолог объяснила, зачем протирать лицо льдом

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Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», зачем протирать лицо льдом. «Эта процедура отлично сужает капилляры и поры (временно), уменьшает отечность, придает коже более гладкий вид, снимает воспаление и раздражение, улучшает кровообращения и приводит кожу в тонус, улучшает ее цвет», — пояснила специалист. Если делать это утром — процедура поможет освежить и подтянуть кожу, если вечером — снимет отечность и напряжение перед сном.
Также Елена Богатова отметила, что у некоторых после использования льда могут появиться прыщики — это связано с индивидуальной реакцией кожи. «Иногда холод вызывает раздражение или сухость кожи. Если вы заметили негативную реакцию, рекомендуется прекратить эту практику и проконсультироваться с дерматологом, чтобы найти более подходящие методы ухода. Каждая кожа уникальна, и то, что работает для одного человека, может не подходить другому», — резюмировала врач.
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