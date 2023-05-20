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20 мая, 19:15

Косметолог объяснила, зачем в косметике нужны пребиотики

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка умывает лицо перед зеркалом.
Фото Freepik/gpointstudio
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Косметолог и эксперт Shopping Live Ксения Вебер рассказала «СЭ», зачем нужны в косметике пребиотики. «Известно около 25 ингредиентов-пребиотиков. Они создают питательную среду для хороших бактерий, например, полисахариды и олигосахариды. Пребиотики могут скрываться и под другими, более сложными терминами, разбираться в которых необязательно — достаточно увидеть «сахарид» в конце названия ингредиента», — пояснила эксперт.

По словам Ксении Вебер, при акне, себорее, атопическом дерматите, псориазе, нейродермите и чувствительной коже практически всегда есть проблемы с микробиомом. «Сейчас встретить человека, у которого нет никаких проблем с кожей, очень сложно. Жителям больших городов, в возрасте 30+ я бы настоятельно рекомендовала использовать косметику с пребиотиками. Достаточно будет одного косметического средства с пребиотиком или пробиотиком (например, пенки для умывания), чтобы поддержать кожу в условиях стресса и загрязненности воздуха», — подчеркнула косметолог.

Чтобы поддерживать микробиом в идеальном состоянии, лучше отказаться от использования кремов с агрессивными консервантами и антимикробными элементами и средств для быстрого обновления клеток. «Используйте кислоты в умеренном количестве, не злоупотребляя их обилием в уходе. Хорошо «подкармливают» полезные бактерии все ферментированные компоненты, а также элемент, который очень распространен в корейской косметике — галактомисис», — подытожила Ксения Вебер.

Ранее мы рассказывали, как приготовить кимчи — корейское блюдо из ферментированных овощей, полезное для микробиома кишечника.

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