0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 18:30

Косметолог Петраш рассказала, как ботокс поможет справиться с бруксизмом и мигренями

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш объяснила, как ботокс поможет справиться с бруксизмом и мигренями.

«С эстетической целью иногда можно обойтись однократной коррекцией ботулотоксином, но, к сожалению, не всегда. Иногда для получения более качественного результата необходима консультация стоматолога и даже может быть в дополнение назначено лечение у ортодонта в зависимости уже от показаний пациента», — приводит «Life.ru» слова Петраш.

Также косметолог отметила, что сильно гипертрофированная жевательная мышца создает ряд визуальных проблем. Из-за нее лицо кажется широким, квадратным: массивный подбородок, ярко выраженная линия скул. По ее словам, чтобы сгладить визуальные несовершенства, применяются инъекции ботулотоксина, которые помогают сделать овал лица более мягким и женственным.

«Процедура ботулинотерапии проводится под аппликационной анестезией. Препарат вводится в жевательные мышцы согласно заранее сделанной врачом разметке. Противопоказания к процедуре — общехирургические: болезни крови, сахарный диабет в стадии декомпенсации, беременность и период лактации, онкология, ВИЧ, непереносимость ботулотоксина (встречается у 1% населения)», — добавила Петраш.


Источник: https://life.ru/p/1558819
Здоровье
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сомнолог Новиков рассказал, какие привычки мешают выспаться