Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Косметолог предупредила об опасном последствии выдавливания прыщей
Здоровье

Сегодня, 12:25

1 мин.

Косметолог предупредила об опасном последствии выдавливания прыщей

Мария Задорожная
Автор
Девушка давит прыщи на лице
Фото zoranm, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Дерматовенеролог, косметолог, эксперт в сфере anti-age-терапии Ксения Абрамова рассказала «Ленте.ру», чем опасно самостоятельное выдавливание любых прыщей. По ее словам, попытки собственноручно избавиться от прыща только приведут к усилению воспаления. Ведь содержимое воспалительного элемента не выйдет наружу полностью.

Кроме того, при частом выдавливании белых или темных гнойничков травмируется кожа, поэтому на месте прыщей появляются пигментные пятна и рубцы.

К самому опасному последствию выдавливания прыщей эксперт отнесла некроз кожи, который образуется при повреждении крупных сосудов лица. Его довольно сложно вылечить даже в условиях косметологического кабинета.

К еще одному возможному осложнению Абрамова отнесла риск инфицирования кожи при несоблюдении правил гигиены. Врач заметила, что человек без медицинского образования не способен определить, какой прыщ можно удалять, а какой лучше оставить в покое.

«Для компетентного удаления воспалений требуются нужный угол зрения, правильно настроенный свет и, конечно, знание анатомии. Врач понимает и четко видит, где находятся воспалившиеся сально-волосяные протоки и в каком они состоянии, поэтому уход за кожей нужно доверять профессионалам», — подытожила косметолог.

Девушка смотрится в&nbsp;зеркало. Какие продукты нельзя есть при акне? Отвечает врач
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Президент Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью
На загоревшемся от атаки БПЛА предприятии в Саратовской области развернули оперштаб
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже