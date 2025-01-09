Косметолог предупредила об опасном последствии выдавливания прыщей

Дерматовенеролог, косметолог, эксперт в сфере anti-age-терапии Ксения Абрамова рассказала «Ленте.ру», чем опасно самостоятельное выдавливание любых прыщей. По ее словам, попытки собственноручно избавиться от прыща только приведут к усилению воспаления. Ведь содержимое воспалительного элемента не выйдет наружу полностью.

Кроме того, при частом выдавливании белых или темных гнойничков травмируется кожа, поэтому на месте прыщей появляются пигментные пятна и рубцы.

К самому опасному последствию выдавливания прыщей эксперт отнесла некроз кожи, который образуется при повреждении крупных сосудов лица. Его довольно сложно вылечить даже в условиях косметологического кабинета.

К еще одному возможному осложнению Абрамова отнесла риск инфицирования кожи при несоблюдении правил гигиены. Врач заметила, что человек без медицинского образования не способен определить, какой прыщ можно удалять, а какой лучше оставить в покое.

«Для компетентного удаления воспалений требуются нужный угол зрения, правильно настроенный свет и, конечно, знание анатомии. Врач понимает и четко видит, где находятся воспалившиеся сально-волосяные протоки и в каком они состоянии, поэтому уход за кожей нужно доверять профессионалам», — подытожила косметолог.